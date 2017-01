Zaradi izjave o ženi Nemcu etiketa šovinista

Poslanec stranke SD, podpredsednik državnega zbora in nedavno poraženi kandidat za predsednika Nogometne zveze Slovenije (NZS), Matjaž Nemec, je tokrat, sodeč po odzivih na facebooku, s svojo izjavo brcnil v temo in prizadel številna čustva.

»Moti me, da mi rečejo da sem lep. To me zelo moti. Zato, ker od tega še nikomur ni bilo bolje v življenju, tudi meni ne. To vlogo prepuščam ženi,« je modroval pretekli teden. Njegovo izjavo, ki jo na neki način lahko vzamemo kot laskanje ali pa šovinizem, namenjen ženi Iryni Osypenko Nemec, so na facebook strani s pomenljivim naslovom Inštitut 8. marec celo označili za šovinistično izjavo tedna.