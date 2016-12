Zara priznala, da si je v šovu želela moških

Kljub porazu v finalu resničnostnega šova Kmetija: Nov začetek nas je superfinalistka Zara Ilić pričakala nasmejana in dobre volje. Na vprašanje, ali je zelo razočarana in kakšni so prvi občutki, nam je odgovorila: »Nasprotno. Sem presrečna, da sem prišla tako daleč. Vesela sem za Adriano in ji privoščim zmago, zato ker sem vedno govorila, da si želim, da bi zmagala ženska,« je povedala. Po zmagi v prvi igri ji je pri žaganju v drugi zmanjkalo moči. »Joj, tale žaga! Gledalci si verjetno mislijo, da je to pravzaprav lahko, a ni. Kot je povedala, si je na začetku šova želela zavezništva z moškimi, a je potem sprevidela, da to pravzaprav ni lahko. »Bila sem v takšni skupini, da sem imela samo Senada.«

»Jaz sem zmagovalka«

Zara nam je še zaupala, da jo je ves čas, ko je bila v šovu, čakala služba, zato se že veseli, da bo januarja končno začela delati. »Presrečna sem. Vse se je lepo odvilo,« je dejala ob tem. December bo preživela z družino in prijatelji. Na vprašanje, s čim je prepričala gledalce, da so jo izbrali za prvo superfinalistko, nam je povedala: »Verjetno s tem, da nisem bila konfliktna. Nekateri pravijo, da nisem delala, toda gledalci so videli, kako in kaj. Jaz sem za ljudi zmagovalka, ne glede na ta izid.«