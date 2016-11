Zara pred težko odločitvijo: bo nalogo kar sabotirala?

Tekmovalce v resničnostnem šovu Kmetija: Nov začetek v novem tednu pesti lakota, zato so zdaj pripravljeni narediti skoraj vse, da bi prišli do hrane. A spet jih bosta obiskala mentorja in jim predala navodila za novo tedensko nalogo. Ker so sestradani, se bojijo, da bo nova naloga fizično zahtevna in da jo bodo ob skromni prehrani zelo težko opravljali. Matic je zaskrbljen: »V tem trenutku sem pripravljen narediti skoraj vse, da bi prišel do hrane. Pripravljen bi bil celo očistiti stranišče, ki ga imajo na posestvu.«

Medtem ko je Zara čakala na prihod mentorjev, si je razbijala glavo s tem, kako bi tekmovalce motivirala za delo pri tedenski nalogi. Rešila sta jo mentorja, ki sta povedala, da bo ob neuspešno opravljeni tedenski nalogi Zara morala izbrati tudi drugega dvobojevalca.

Zara je bila ob tem navdušena, drugi pa pričakovano nekoliko manj. Nočejo namreč, da bi bila njihova usoda popolnoma v rokah Zare, zato so se odločili, da stopijo skupaj in opravijo nalogo. Vseeno pa se v ozadju že kuje taktika, po kateri bi levo krilo žrtvovalo Tineta. Adriana je ob tem Zari že namignila, kdo na posestvu najmanj prispeva k skupni blaginji, toda Zara ima drugačne načrte in bi, če bi bilo po njeni volji, Tineta na posestvu obdržala še nekaj časa. Prej bi s posestva poskusila spraviti enega izmed močnejših tekmovalcev. »Imam občutek, da se ji j*** za nalogo,« je bil jasen Tine.

Igra se je očitno začela zapletati ...