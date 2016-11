Zara od doma odšla brez slovesa

Triintridesetletna kuharica Zara Ilić iz Kočevja je ena tistih tekmovalk v šovu Kmetija: Nov začetek, ki ne popustijo zlahka, in čeprav ženske v tem šovu v preteklosti niso imele velike sreče, brez zadržkov prizna, da bi na poti do glavne nagrade veliko raje kovala zavezništva s fanti. Ima pa Zara skrivnost, o kateri smo se pogovarjali z njenim bratom Zoranom, in sicer je priznal, da Zara nikomur od domačih ni povedala, da odhaja na posestvo. »Šla je na prve avdicije in zanje nam je povedala. Takrat smo ji dali vedeti, da nam to ni ravno po volji. Bili smo proti, in ko je dobila resno ponudbo, nam tega preprosto ni povedala. Sprejela je, sedla v avtomobil fanta Robija in se odpeljala brez slovesa,« nam je zaupal Zoran. Ob tem je povedal, da doma na Zaro niso bili hudo jezni. »Mogoče malo, prej bi rekel, da smo bili presenečeni. Pa strah nas je bilo, kako se bo obnesla v šovu, kako bo prikazana,« nam je največje strahove Zarinih najbližjih zaupal njen brat.



Pred šovom dobila službo



Po le nekaj oddajah so si doma oddahnili. »Zdaj že vsi navijamo zanjo,« pravi. Na vprašanje, zakaj je sploh vstopila v šov, nam je povedal, da tega še danes ne ve. »Nikoli si ne bi mislil, da si želi nastopati v šovu. Zara, ki jo poznam jaz, je tiha in mirna, poleg tega je tik pred vstopom v šov dobila novo službo, zato me je ta njena poteza še bolj presenetila. Očitno si je tega res želela,« pravi brat temnolase tekmovalke, za katero pravi, da je v šovu povsem drugačna kot doma. »Doma je tiha, potem pa smo videli, kako se je sprla s Tinetom, in priznati moram, da je bila to neka druga Zara. Takšne je ne poznam.« Doma vsi komaj čakajo, da jo bodo znova objeli, še posebej njen fant. Prijave v šov ji ne bo nihče očital. »Če prinese domov glavno nagrado, bo vse pozabljeno. No, kakšno opazko ji bom že namenil,« še pove Zarin brat v smehu.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.