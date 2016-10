Žan Košir skriva simpatično svetlolasko

Deskar na snegu Žan Košir velja za enega najbolj zaželenih moških med slovenskimi športniki. Dvaintridesetletni Tržičan je med dekleti že dolga leta izjemno priljubljen, nekoč pa je celo priznal, da mu oboževalk ne manjka. Medtem ko Žan spretno skriva zasebno življenje, smo izvedeli, da obstaja dekle, ki skrbi za pospešeno bitje njegovega srca. Žana smo namreč opazili na premieri filma Snowden, kamor ni prišel sam, temveč v družbi simpatične svetlolaske, ki pa se je spretno izognila fotografskim objektivom. Žan o svojem statusu molči, in očitno je v tem tako spreten, da niti njegovi sokrajani ne vedo, ali je noro zaljub-ljen ali ne. Preostane nam samo še počakati, dokler ne izvemo, ali je skrivnostna svetlolaska Žanova duša dvojčica in ženska, ki bi lahko zamajala njegovo športno kariero. Deskar je namreč nekoč dejal, da išče takšno, ki ima podobne hobije in zanimanja.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«