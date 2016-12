Zamerljivi direktor: veliki finale Slovenija ima Talent brez bratov Valič?

Domen in Vid Valič. Foto: Pop TV

Domen in Vid Valič sta z zlatim gumbom razjezila programskega direktorja. Menda celo tako, da je njuna udeležba v finalu vprašljiva. A dobri direktor se jima je odločil dati še eno priložnost, so zapisali na uradni spletni facebook strani šova Slovenija ima talent. Če jo bosta dobro izkoristila, bosta lahko vodila veliki finale šova Slovenija ima talent. Ali bosta uspešno opravila izziv in si priborila veliki finale, pa bomo šele videli ...

Mislite, da jima bo uspelo?