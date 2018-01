Žaluje za ljubljeno sestro

Večina zvezdnikov Reke ljubezni si je decembra dala duška, se spočila in si nabrala novih moči za prihajajočo drugo sezono, ki jo bomo lahko na malih zaslonih spremljali to pomlad, ne pa tudi Teja Glažar, televizijska Angelca, ki je decembra zbolela, poleg tega pa jo je pretresla še strašna izguba. Umrla ji je sestra, zato je bil december zanjo in za družino vse prej kot vesel in prazničen. Kljub boleči izgubi se Teja počasi postavlja na noge, oddih od snemanj priljubljene nadaljevanke pa je izkoristila za počitek in priprave na drugo sezono, ki jo gledalci že nestrpno pričakujejo.

