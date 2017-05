Žalostno slovo Ene žlahtne štorije

Zadnji snemalni dan priljubljene vinarske serije Ena žlahtna štorija je bil podoben žalovanju. Igralci in produkcijska ekipa so se v poltretjem letu močno povezali, postali so prava družina. Stkale so se pristne ljubezni, tudi kakšna prepovedana romanca, predvsem pa iskrena in trdna prijateljstva. Sprva so rušili rekorde gledanosti, v ospredje pa izstrelili nemalo novih obetavnih obrazov, ki jih zdaj videvamo pri različnih projektih. Izvedeli smo, da so nekateri glavni akterji zadnji dan komaj zdržali do konca, sploh ženski del zasedbe je točil solze žalosti, zmehčali pa so se tudi fantje.

