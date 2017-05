Žalostna zgodba Denisa Porčiča: Počutil sem se nemočnega

Denis in Martina. Foto: Pro Plus

Denis Porčič - Chorchyp je 36-letni Gorenjec, na prvi pogled mišičnjak, ki bi se ga marsikdo ustrašil. Zaradi njegovih mogočnih mišic namreč. A pod njegovo zunanjostjo se skrivata veliko srce in nežna duša.

Denis se je v polfinalni oddaji priljubljenega šova Zvezde plešejo odločil razkriti ne tako rožnato preteklost. Čeprav se danes ne boji nikogar, so ga v otroštvu vrstniki zasmehovali, česar se še danes spominja z grenkim priokusom.

»Zmerjali so me z Bosancem in takrat sem se počutil nevednega, nemočnega. Najbolj me je bolelo, ker sem bil jaz prijazen, drugi ne. Tega nisem razumel,« je razkril Denis, ki je še priznal, da bi zagotovo zašel na kriva pota, če ne bi bilo borilnih veščin, ki jih tako zelo obožuje, svoje znanje pa danes prenaša tudi na najmlajše. »Nekaj najlepšega je, da lahko mladim ljudem kažem pravo pot,« je še povedal Denis.