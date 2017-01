"Žalostna vest: poslovili so se"

Priljubljeni operni trio Eroika, ki ga sestavljajo tenorista Aljaž Farasin in Metod Žunec ter baritonist Matjaž Robavs, se poslavlja. Po desetih letih delovanje so pevci prek facebooka svojim oboževalcem sporočili, da so sklenili zgodbo Eroike končati.

»Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, zvesti spremljevalci tria Eroika! Bilo je deset nepozabnih let, deset let prevoženih poti po skoraj vseh cestah v Sloveniji, deset let srečevanj z iskrenimi, preprostimi in srčnimi ljudmi, deset let prepevanja pesmi Eroike, katere smo doživljali, kot da bi jih vsakič znova peli prvikrat. Ob naši desetletnici in prečudovitem prazničnem koncertu v Unionski dvorani smo se odločili skleniti to zgodbo. Vsak gre svojo pot zadovoljen in hvaležen za neponovljivo izkušnjo in milost, da smo smeli biti del vaših nasmehov, solz in spominov. Iskrena hvala vam za vse,« so zapisali na facebooku.

Robavs, Farasin in Žunec so vsi šolani operni pevci. Trio so osnovali leta 2007, izvajali pa so slovenske in svetovne glasbene uspešnice, ki so jih preoblekli v operne priredbe.