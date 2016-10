Zalo Đurić Ribič lahko kupite za 15 evrov

Zala Đurić Ribič je mladenka, ki uživa v petju in poeziji pa tudi v igranju. Svoja čustva in misli ji je uspelo ubesediti in pripraviti lastni prvenec. Poimenovala ga je Zbrka poezije.

Denar, ki bi ji pomagal tudi pri izdaji prvenca, je zbirala prek ene od slovenskih platform za množično financiranje, a ji postavljenega cilja žal ni uspelo doseči. Hčere dveh znanih igralec Branka Đurića Đura in Tanje Ribič pa to ni ustavilo. V Cobissu je namreč zaslediti, da so njene pesmi že natisnjene v knjigi s trdimi platnicami: natisnili so dva tisoč izvodov, ima 67 strani, stane pa 14,99 evra.

Vsekakor je bilo to verjetno eno lepših daril. Zala je namreč konec septembra praznovala rojstni dan.