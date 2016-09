Zaljubljeni Tilen Pusar: nova ljubezen in nov otrok

Kmalu po prvi spoznavni kavi, ki je trajala kar nekaj ur, sta Tilen Pusar in Anja Rugelj hitro ugotovila, da sta se našli sorodni duši. Zaljubljenca sta samo za Suzy spregovorila o ljubezenski zgodbi, ki jo bosta v začetku prihodnjega leta okronala še z dojenčkom.



Prvi je Anjo pred dobrimi štirimi meseci opazil Tilen, kot pravi, predvsem zaradi njenega čudovitega nasmeha. »Čakal sem jo, nato je prišla od zadaj in položila roko na moja ramena … Že takrat se je nekaj zgodilo. Potem je vse teklo sproščeno in spontano. Prva kava je bila dolga nekaj ur. Nisva se poznala od prej, imava pa občutek, da sva skupaj od nekdaj in za vedno. No, pravzaprav je vse skupaj kot neverjetna filmska zgodba oziroma romantični triler,« pravita zaljubljenca, glasbenik in športnica, ki ju družijo podobne poti in jasna vizija, kaj si želita v življenju.



»Bistvo pa je, da naju vleče skupaj kot gravitacija planete. Združila sva najine poti,« doda Anja, ki prevzema organizacijo Tilnovih koncertov, predvsem v tujini, on pa vozi njena kolesa naokoli in jo spremlja na tekmovanjih. »Tam tudi navijamo zanjo in mahamo s transparenti. Pa še zmaga po navadi. Zanimivo življenje imava, in kot da bi bil na vlaku presenečenj, nikoli ne vem, kakšen bo naslednji dan. Kot da nama je nekdo zgoraj napisal scenarij. Enostavno je vse tako, kot mora biti in je tako vedno bilo. Veliko stvari počneva skupaj, najraje pa hodiva v hribe,« razneženo pripovedujeta.



Ganljivo prvo srečanje



Anja je tudi precej hitro spoznala njegove tri otroke iz prejšnjega zakona (s Sašo Einsiedler, op. uredništva). Ravno v tistem času se je odpravila na znamenito Jakobovo pot (El Camino), v tem času pa je imel Tilen doma njene stvari in skupaj z otroki pazil na njenega hrčka. »Pred prvim srečanjem so imeli vsi tremo, jaz pa sem le opazoval. Prve besede so bile objem in vse je teklo, kot da se poznajo od nekdaj. Res je bilo lepo in čustveno doživetje. Odlično se imamo, najraje hodimo skupaj na kakšen potep ali se igramo doma in v naravi.« Tilen se dobro spominja tudi prvega dne, ko jo je pripeljal domov. »Bil je snežni metež, in preden sem šel v hišo, sem reševal sadno drevje pred težkim snegom. Medtem sem gledal skozi okno zasnežene lovske hišice. Gledal sem svojo Anjo, kako se greje pred kaminom, in hiška je postal topel dom. Tega ne bom nikdar pozabil. Red pa se še spreminja, preprosto naredim vse tako, kot si želi,« malo za šalo in malo zares opisuje Tilen. Z Anjo sta bila čez poletje zaposlena, pravita, saj gradita dom in prihodnost ter se podajata tudi na skupno poslovno pot. Živita na hribčku v bližini Ljubljane, kjer sta čudovit razgled in dobra energija. Tam bosta postavila lesene hiške, ki jih je že izdelujeta čisto sama. Ko bodo končane, bosta v njih organizirala glamping vikende z Anjo in Tilnom, saj pravita, da se imata tako lepo, da si želita to srečo deliti tudi z drugimi.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«