Zaljubljeni Jure Košir

Pred kratkim sta nekdanji smučarski as Jure Košir in njegova srčna izbranka Simona Škrobar prvič skupaj stopila pred fotografski objektiv naše novinarke, kar jima je očitno vlilo pogum. Čeprav sta par že nekaj časa, se predstavnikom sedme sile nista želela izpostavljati, zdaj pa je jasno, da je Jure ob Simoni srečen in sproščen kot že dolgo ne, kar dokazuje dejstvo, da je fotografijo, na kateri poljublja svojo Simono, brez pomislekov objavil na instagramu, pod njo pa zapisal: »Pogled.« Pogled za njima je sicer res fantastičen, a verjamemo, da Jure v mislih ni imel le kristalno čistega morja in neokrnjene narave, temveč tudi svojo ljubljeno Simono.





»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«