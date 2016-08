Zaljubljeni Blaž Janc hodi s hčerko znane podjetnice

Med tistimi olimpijci, ki so v Riu pritegnili veliko pozornosti, je prav gotovo tudi nadarjeni mladi rokometaš Blaž Janc. Rokometni strokovnjaki mu napovedujejo izjemno svetlo prihodnost, mnoge predstavnice nežnejšega spola pa so 19-letnega Sevničana označile za najbolj seksi slovenskega olimpijca. A na žalost številnih oboževalk je mladi športnik srečno zaljubljen. Opazili smo ga v objemu čedne svetlolaske Zale Špat, ki prihaja iz znane družine – njena mama Nataša je lastnica modne znamke And by Andraž. Zala ne skriva, da v vlogi dekleta uspešnega slovenskega športnika zelo uživa: »Z njim je vedno vznemirljivo in zabavno, včasih pa tudi naporno.« Predvsem ji je bilo težko zadnjih nekaj tednov, ko je svojega dragega zaradi olimpijade zelo malo videla: »Prva stvar, ki sem mu jo rekla ob vrnitvi iz Ria, je bila: 'Končno!'« brez zadržkov pove Zala. Blaža po nastopu v Braziliji že čakajo naporni treningi, vsak prosti trenutek pa izkoristi za druženje z Zalo. »Ko me želi razveseliti, se odpraviva na kakšen izlet po Sloveniji, jaz pa mu pripravim kakšno dobro jed,« razkrije Zala, ki je sicer ravnokar diplomirala iz psihologije, pomaga pa tudi v družinskem podjetju, v katerem ima sicer pomembnejšo vlogo brat Andraž.« Z veseljem jim na pomoč priskoči tudi Blaž: »Rad nosi naše stvari, zato smo ga nekajkrat že uporabili kot fotomodel,« se nasmehne Zala.

