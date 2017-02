Zaljubljeni akrobat

Akrobatski kaskader Tomy Mihičinac je eden tistih Slovencev, ki si uspešno tlakuje pot tudi na tujem. Potem ko je lani za svoje akrobacije v finalu hrvaškega Super talenta prejel zlati gumb in se uvrstil v finale, je stopil še en korak naprej na svoji poti. Videoposnetek enega njegovih nastopov je objavila ena najboljših svetovnih spletnih strani s posebneži z vsega sveta People are Awesome. Video je v kratkem času presegel pet milijonov ogledov, na kar je Tomy nadvse ponosen.



»Toliko pohval in spodbud v življenju še nisem dobil. Veliko ljudi me sprašuje za različne nasvete in potrudim se, da v najkrajšem času odgovorim vsem,« pravi. Za omenjeno spletno stran pripravlja že drugi videoposnetek z akrobacijami, ki premikajo meje mogočega. »V mislih mi obenem zorijo ideje za tretji video, saj mi uspehi dajejo neverjetno moč in zagon za naprej. Ampak vse naenkrat ne gre. Večkrat me vprašajo, kaj me žene. To, kar počnem, me preprosto osrečuje in treningi mi nikoli niso odveč. V tem je vsa skrivnost. Vsak izziv zame pomeni le še dodatno motivacijo,« pove.



Slišati je, da je za njegove uspehe zaslužna tudi ljubezen. »Drži! Imam srečo, da je moje dekle Valentina Aleksič prav tako uspešna športnica, zato razume moje delo. Drug drugega podpirava, tudi takrat, ko ne gre vse po maslu, kar se sicer zgodi vsakomur,« doda. Par trenira skupaj, kadar je mogoče, in tako Tomy, ko ne leti po zraku, z dekletom nabira moč v fitnesu.



Je pa ljubitelj adrenalina in drznosti kljub vratolomnemu početju in mišicam zasebno menda romantična duša. Svoji najdražji tu in tam napiše kakšno pesem ali lepo misel.