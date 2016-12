Zaljubljena v Cavazzo, zdaj razkrila, da ima tri

Ajda Smrekar, igralka in zvezdnica priljubljene serije Ena žlahtna štorija, ni le lepa, temveč tudi izjemno nadarjena in pametna. Simpatična igralka ima namreč kar tri diplome, in sicer je diplomantka tržnega komuniciranja, diplomirana igralka in magistrica igre.

»No, tako. Pa so vse tri 'pupe' še uradno na kupu,« je ponosno oznanila na facebooku, čestitke pa so deževale z vseh strani.

Sicer pa to ni edini razlog za Ajdino srečo, pred kratkim se je namreč v javnosti izvedelo, da je sveže zaljubljena v igralca Sebastiana Cavazzo.