Zala Đurić Ribič je zaljubljena

Talentirana Zala Đurić Ribič ima veliko razlogov za dobro počutje. Poleg osamosvojitve in študija v New Yorku se je med preživljanjem poletnih počitnic na Obali zaljubila v simpatičnega Primorca. Poleg tega je uprizorila svojo prvo monodramo, pod katero se je podpisal njen najboljši prijatelj Ivan Loboda. Pusti naj govorijo je naslov dela, v katerem je Zala pokazala, da je igra zapisana v njenih genih, predstava pa odličen odgovor vsem, ki dvomijo o njeni nadarjenosti. Poleg vseh obveznosti je pri koncu tudi nastajanje njene druge samostojne pesniške zbirke, glede na njeno čustveno stanje bo tudi ta polna ljubezni. Po tako aktivnem in dogodivščin polnem poletju bo odhod v New York na nadaljevanje študija malce težji, predvsem zaradi fanta, ki jo bo z odprtim srcem čakal v Piranu.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«