Zakon stisnil Lada Bizovičarja, to se mu je zgodilo včeraj

Igralec in voditelj Lado Bizovičar je postal diplomirani novinar. Tik pred iztekom roka je včeraj diplomiral na ljubljanski fakulteti za družbene vede. Bizovičarja je tako kot mnoge druge študente, ki niso zaključili študija po starem sistemu, priganjal zakonski rok, ki se izteče 30. septembra.

Njegov mentor ne razkriva, kakšen je bil Lado kot študent.

Ko smo danes zjutraj poklicali Bizovičarja in mu ob dosežku čestitali, se je začudil in vprašal, od kod nam novica. Tako kot običajno, ko je govor o njegovem zasebnem življenju, je bil tudi danes redkobeseden. Dejal je, da je tik pred snemanjem in da nima veliko časa.

Za komentar smo poklicali tudi njegovega mentorja pri diplomskem delu, izrednega profesorja dr. Marka Milosavljevića. Ta je dejal, da nam informacij o tem, kakšen je bil Bizovičar kot študent, ne more dati. »To ne bi bilo profesionalno.«

Bizovičar je sicer diplomiral z diplomskim delom z naslovom: Pogoji za nastanek politične satire – Politična satira v prvem slovenskem humorističnem listu.