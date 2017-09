Zaigrane solze Tanje Ribič? V zrak tudi nekdanji tekmovalec

Lea Sirk se je v prvi oddaji nove sezone Znan obraz ima svoj glas prelevila v Portugalca Salvadorja Sobrala, ki je zmagal na letošnji Evroviziji . Večina gledalcev je bila prepričana, da ji je nastop popolnoma uspel, a žiranti so bili v primerjavi z drugimi kandidati ostri. Lei so očitali, da je bila nekoliko preveč energična.

Posebej se je ob njene kretje spotaknila Tanja Ribič, ki je po njenem nastopu sicer zajokala: »Morala sem se nasmejati tvojemu karikiranemu gibu. V tebi sem bolj videla Artača ali kakšnega Gargamela. Mogoče so bile roke malo prenizko, on jih je imel višje, kakor, da ima malo ozeble roke.« Do žirije so bili kritični tudi nekateri gledalci, kar so izrazili z zapisi po družabnih omrežjih: »Tanjine solze me sploh ne prepričajo, je prepričala pa Lea. Neverjetna, najboljša, čeprav mi original ni preveč všeč, ampak njo sem poslušala z odprtimi usti. Carica, res!!!«

»Glede na lanskoletno oddajo Znan obraz ima svoj glas sem razočarana. ali nimate pravih pevcev ali pa niste izbrali pravih pesmi za njih. Mislim, da bi tudi žirijo morali zamenjati. Vedno isto, hvalijo po imenu in priimku, ne pa po prikaznem. Edino Denis (Avdić) je odličen.«

Kumelj se ne strinja z žirijo

To je očitno več kot nekdanjega tekmovalca oddaje Matjaža Kumelja, ki je na facebooku zapisal: »Žirantje Znanega obraza … Razumem komentarje za Leo Sirk, ker gledajo iz strani, ne vidijo pa dejanske nastope od spredaj. Tako, kot je ona odlično pobrala gibe Portugalca, je bilo noro! Najboljši približek večera. Da o petju ne govorim ...«