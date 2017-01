Zadnji ŠTOS Dragana Buliča: Bali so se, da me bo bolj prizadelo

V torek zvečer je na prvem programu Radia Slovenija veliki glasbeni poznavalec in urednik Dragan Bulič vodil zadnjo oddajo ŠTOS. To smo na prvem programu slišali 61-krat, na drugem pa 1528-krat. »Drugi so se bali, da me bo to bolj prizadelo, toda vse skupaj sem normalno prestal. Ne jokam,« nam je občutke po zadnji oddaji zaupal Bulič, ki pa se ne bo prepustil klasičnemu upokojenskemu življenju. »Dobil sem vabilo na neko komercialno zadevo, toda najprej si moram vzeti čas, preseliti svoje stvari, pregledati kartoteke.« Če mu bo prišla nasproti konkretna ponudba, jo bo z veseljem sprejel. »Če pa bi zadel na lotu, bi si kupil lastno radijsko postajo,« pove v smehu. Z glavo skozi zid ne bo rinil, saj pravi, da se mu v življenju dogaja veliko stvari. Med prvimi na seznamu so tudi prijatelji, s katerimi se še vedno vsak dan dobi v lokalu blizu nacionalke. »Brez tega ne moremo,« nam je še zaupal Bulič, ki ga številni glasbeniki v lokalu radi poiščejo in poklepetajo z njim.

