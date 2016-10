Začinjena modna parada

V mariborskem trgovskem središču Qlandija so se obiskovalci ta teden lahko seznanili z najnovejšimi modnimi smernicami. Na svoj račun pa niso prišli le ljubitelji mode, pač pa tudi oboževalci tračev, saj so se po modni brvi pod taktirko povezovalcev, koreografa Igorja Jelena - Iggyja in manekenke Tjaše Kokalj Jerala, sprehodila sama znana manekenska imena.

S popolno postavo je v perilu navdušila rdečelasa Karin Škufca, ki je pred kratkim razburila duhove z objavo na družabnih omrežjih, ko je sledilcem in prijateljem pokazala fotografijo, na kateri je oblečena v poročno obleko. A Karin, ki je že dve leti srečno zaljubljena, še ni dahnila usodnega da, ampak le nastopila na poročni modni reviji. Se je pa s poročnega potovanja že srečno vrnil in že pridno zavihal rokave Taiji Tokuhisa. Marljivo se je v delo zagnala tudi manekenka Nadiya Bychkova, ki je štiri mesece po rojstvu deklice Mile že v formi, vseeno pa je v izzivalnih kosih perila, kakršne je na reviji nosila Karin, tokrat nismo videli. V seksi oblačila se je odela vedno vitkejša Sabina Remar, ki se trenutno poleg manekenstva posveča promociji svojega nakita.