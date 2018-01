Zaboden! Mili žrtev nasilja brez primere, vse zaradi Mirele

Turbulentni odnos Milutina Radosavljevića Milija in Mirele Lapanović in čveke o njem še kar odmevajo. Bivši udeleženec Parov Slavko Janković je za enega izmed srbskih medijev razkril, da je pomagal Radosavljeviću, ko so nanj poskušali izvesti atentat zaradi Mirele. »Slabo so napisali, zaradi Mirele so me zabodli z izvijačem, pristal pa sem v kliničnem centru. Prišel je človek s kapuco, mislil sem, da ima pištolo, dobro sem jo odnesel,« pa je povedal Mili o neprijetnem dogodku.

Mirela o tem še ni spregovorila, se pa pojavlja vprašanje, kdo je tu nor ...