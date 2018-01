Za Terezo Poljanič je izjemno leto

Tereza Poljanič ima za seboj odlično leto – izdala je tri knjige zdravih receptov, eno izmed njih v angleščini, na Novi Zelandiji, kjer zadnja leta živi in ustvarja, v njeni še vedno prvi domovini pa smo lahko spremljali tudi drugo sezono televizijske kuharske oddaje Zdravo, Tereza. Mlada vegetarijanska in certificirana veganska kuharska umetnica s kulinaričnimi mojstrovinami spodbuja predvsem k zdravemu prehranjevanju. Svoje poslanstvo pa je v poletnih mesecih širila tudi v Sloveniji, na zelo obiskanih predstavitvah knjige in razprodanih kuharskih delavnicah. Konec oktobra je osvojila tudi Dubrovnik, kjer je navdušila na Good Food festivalu. Tereza je spet na Novi Zelandiji, kjer imajo zdaj poletje. Uživa v bogati ponudbi lokalne zelenjave in sadja, seveda ustvarja, prosti čas pa z navdušenjem izkorišča za enega svojih najljubših hobijev – deskanje na valovih.

