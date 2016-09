Za tekmovalce Kmetije prvo presenečenje: potrebo bodo opravljali v ...

Četrtkov večer je na malih zaslonih popestril težko pričakovani resničnostni šov Kmetija: Nov začetek z novo voditeljico Jasno Kuljaj. Tekmovalci so se prvič zbrali na posestvu, kjer se bodo petnajst tednov borili za glavno nagrado 50 tisoč evrov. Prav tako pa so se včeraj prvič videli in razdelili v tri skupine: za vodje treh ekip so bili izbrani Andrej, Marjan in Adriana, ki so nato po principu vsak enega izbrali svoje ekipe.

Prve naloge

Te so že kar takoj podale v akcijo, saj je bila njihova prva naloga najti star vojaški bunker, zmagala pa je Adrianina ekipa. V bunkerju so se skrivala nadaljnja navodila, naj čim hitreje po bregu navzgor skotalijo po eno balo sena, nato stečejo do hiše in se dotaknejo stare lipe.

Druga naloga je najhitreje uspela Marjanu in njegovi ekipi, ki si je tako prislužila najvišji status na posestvu. Marjan je postal gospodar posestva, ostali tekmovalci iz njegove ekipe pa njegovi pribočniki. Spali bodo v spodnjem, udobnem delu hiše, delo pa bo zanje prepovedano. Člani ostalih dveh ekip pa so tako postali kmetje in bodo prebivali v zgornjih prostorih na senu, člani najpočasnejše ekipe celo tik nad hlevom. Delali bodo, kar jim bo ukazal gospodar.

Neprijetna presenečenja

Ob prihodu na posestvo so se tekmovalci najprej lotili odkrivanja, ki se je končalo s krutim spoznanjem: z videnim niso bili pretirano zadovoljni, saj so spoznali, da bo težje, kot so si predstavljali. Najprej so odkrili, da je vrt zelo skromen in da tam vsekakor ne bo dovolj hrane za šestnajst lačnih ust. Nekatere vrtnine sploh še niso bile dovolj zrele za uporabo, drugih pa celo niso poznali.

Po razočaranju na vrtu pa je tekmovalce čakalo še eno neprijetno presenečenje. V hlevu so namreč odkrili nekaj, za kar se jim je zdelo, da je stranišče. Fantje so se ob tem precej zabavali, Senad pa kar ni mogel verjeti svojim očem. Bil prepričan, da to ni to, saj se mu je velikost luknje zdela zelo neprimerna. Povedal je, da mu na takem stranišču ne bi bilo preveč udobno, saj je njegovo »premoženje« preveliko, zato se je odločil, da bo svoje potrebe opravljal kar v bližnjem gozdu.

Ob moškem razglabljanju pa je Helena povedala, da fantje zganjajo prevelik cirkus, saj so prav one tiste, ki bi jih neprimerno stranišče moralo skrbeti.