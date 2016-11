Za preživetje pekel palačinke

Nogometnim navdušencem Darijana Matića (33) ni treba predstavljati. Je vezist ljubljanske olimpije in do nedavnega tudi kapetan. na svojo željo je kapetanski trak predal, a ostaja enako predan igri in vlogi na igrišču. je zrel nogometaš, Odličen oče in mož, ki mu je vloga v službi in življenju jasna. Ženi je največji učitelj, za tri sinove pa veliki vzornik in junak.

Z Matićevimi smo se dobili v nedeljo na ljubljanskem stadionu ŽAK, kjer nogometaši Olimpije sicer trenirajo. Darijan je imel prost dan, žena Maja (39) pa je imela za seboj že tri ure treninga. Sinovi Aleksej (7), Maksim (5) in Jakov (4) so male podobe svojega velikega vzornika, atija. Vsi trije se na lastno željo že kalijo v nogometni šoli, Maja in Darijan sta predvsem vesela, da gojijo zdrav duh v zdravem telesu, hodijo pa tudi na košarko, plavanje in plezanje.

