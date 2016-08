Za lepotno krono še štiri lepotičke

LJUBLJANA – Dvanajst jih je, dvanajst deklet, ki upajo na lepotno krono in naziv miss Slovenije 2016. Katera bo zmagovalka, bomo izvedeli 8. septembra, ko bo v vodnem mestu Atlantis finalni izbor. Ta je tesno povezan z dobrodelnostjo, tudi letos: tekmovalke so izbrale korekcijske okvirje za otroke iz socialno ogroženih družin, zbirajo tudi šolske potrebščine, prav kmalu pa bodo v Atlantis spremljale 24 otrok iz socialno ogroženih družin. Osem finalistk smo že predstavili, tokrat še zadnje štiri.



Fotografira poroke



Tamara Vidmar je vedno stremela k stvarem, ki jo veselijo in zanimajo, sem spadata umetnost in estetika. Študira grafično oblikovanje na naravoslovnotehniški fakulteti, poleg oblikovanja ima rada fotografijo. Že nekaj let s prijateljem delujeta kot poročna fotografa. Čeprav ji fotografija in oblikovanje vzameta večino prostega časa, se potrudi in poišče čas za družino, prijatelje ter tri nečake, »ki mi s svojo otroško iskrenostjo in radoživostjo vsakič narišejo nasmeh na obraz in poskrbijo, da mi nikoli ni dolgčas«. Obožuje potovanja, spoznavanje novih kultur, ljudi, ki živijo v drugačnem ritmu življenja ter dajejo življenju drugačen pomen, rada bi obiskala Šrilanko in Tibet. Ceni dobrosrčnost, prijaznost ter čut za sočloveka in živali, je vegetarijanka. Čeprav tekmuje na lepotnem tekmovanju, meni, da je lepota relativna stvar in se je ne da izmeriti: »Najbolj štejejo notranja lepota, preprostost ter iskrena prijaznost do ljudi.« Tudi sama se trudi živeti po teh načelih, pravi.



Pleše in poje



Katja Hotko bo oktobra postala študentka pedagogike na pedagoški fakulteti v Kopru. »Izredno rada pomagam drugim ljudem in imam razvit čut do sočloveka, zato si želim, da bi to bilo tudi v prihodnosti moje poslanstvo. Prijatelji me opisujejo kot pozitivno, vedno nasmejano, energično in duhovito dekle, ki s svojimi izjavami velikokrat polepša dan.« Pravi, da je vztrajna in odločna pri ciljih, ki si jih zada. Poleg mode, manekenstva ter sprehajanja po modnih brveh jo veseli in zanima petje. To ji je bilo položeno v zibelko, pravi, ob spremljavi kitare, ki jo je igral njen ata, so ob večerih prepevali z družino, na katero je zelo navezana. »Na njih se lahko vedno zanesem, pokazali so mi, kaj je to veselje, žalost, sreča, razum, ljubezen ter upanje, pokazali so mi, kaj je življenje. Podpirajo me pri vseh mojih odločitvah, za kar sem jim zelo hvaležna.« Kot triletna je začela plesati pri KD folklorni skupini Karavanke v Tržiču, šest let pozneje se je pridružila pevkam ljudskih pesmi, s katerimi še vztraja: »Letos smo z dekleti na Radiu Ognjišče posnele svoj prvi CD o tržiških ljudskih pesmih z naslovom Oj dolinca, oj dolinca, na katerega smo zelo ponosne.«



Postala bo medicinska sestra



Prijatelji Iris Prošić opisujejo kot sproščeno, skrbno, zanesljivo, prijazno in živahno dekle, ki je vedno nasmejano. Pravi, da je vedno znala ceniti, kar ji je bilo ponujeno, tudi najmanjše stvari. Vidi se kot človeka, ki pomaga drugim, veseli jo delo v zdravstvu. Končala je srednjo zdravstveno šolo in želi nadaljevati šolanje na zdravstveni fakulteti za diplomirano medicinsko sestro. »Všeč mi je, da pripravim ljudi, da se počutijo boljše v svoji koži. Imela sem veliko čudovitih izkušenj na praksi v domu starejših, bolnišnicah, nekatere besede so se mi prav zasidrale v srce.« Take majhne stvari ji dajejo zagon, da uspe, pravi, zaključi šolanje in postane uspešna ženska – na veliko področjih. Življenje je le eno, pravi, in treba ga je izkoristiti, kar se da dobro, v družbi družine in resničnih prijateljev. Kar nekaj novih je spoznala kot finalistka izbora Miss Slovenije za miss sveta 2016, pomembno pa je, »da sem bolje spoznala tudi sebe«.



Do svoje blagovne znamke



Urška Grčar pravi, da jo zanima moda in vse, kar je z njo povezano. »Imam dva cilja, ki bi ju rada dosegla v življenju, moja vizija je postati uspešna modna oblikovalka s svojo blagovno znamko. Moj drugi cilj je petje, s katerim se aktivno ukvarjam že devet let.« Jeseni bo začela snemati glasbeni prvenec, besedila piše sama, saj se ji zdi pomembno, da so v pesmi izlita čustva pevca. S petjem se želi ukvarjati tudi v prihodnje, rada bi nastopala na velikih odrih. »Vedno stremim k popolnosti vseh projektov, ki se jih lotim. Sem vedno nasmejana, prijazna, energična, komunikativna, pripravljena pomagati drugim.« Zelo rada je obkrožena z družino, ki jo podpira na vseh področjih, rada ima pozitivne ljudi. V prostem času se ukvarja s športom, ki je dobra sprostitev za telo in duha, proste ure pa rada preživi tudi z nečakom.

Finalistke Miss Slovenije 2016 v oblačilih in modnih dodatkih blagovne znamke The Lie by JPZ



Foto: Grega Eržen



Stilistka: Jerneja Podbevšek Zhembrovskyy



Ličenje: Emperatrizz



Pričeske: LiteRAM terapevt Matevž Majcen