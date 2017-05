Za hčer bi pri 61 donosila otroka

Že dvakrat je rodila, a niti enkrat ni doživela čarov brezskrbne in lahkotne nosečnosti. A Kim Karadshian si kljub temu želi še tretjega otroka, vendar so ji zdravniki to zaradi visoke stopnje tveganosti resno odsvetovali. Z njimi se strinjata tudi starletina sestra Khloe in mati Kris Jenner. In slednja je že našla rešitev, morda bi lahko sama namesto nje donosila njenega otroka! Čeprav jih šteje že 61 in je prepričana, da je le vprašanje časa, kdaj ji bodo morali zamenjati kolk.

Jajčece je prestaro

Vse se je začelo s pismom. Zakonca iz anonimne evropske aristokratske družine, ki si srčno želita otrok, a jima ti po naravni poti niso bili dani, naj bi bila navdušena na Krisino plodnostjo in njenimi šestimi potomci, saj vsi kažejo znake, da so »odličnega rodu in iz izjemnega genskega bazena«. Zato sta se na Jennerjevo obrnila s prošnjo, da jima – seveda v zameno za znatno denarno nadomestilo – odstopi eno svojih jajčec. A če bi privolila, bi morala na ginekološki pregled, ki bi ugotovil, ali je z njenimi jajčeci še vedno vse v redu. »Bila sem počaščena, celo igrala sem se z idejo, da sprejmem, toda – sploh veste, kako stara so moja jajčeca?« je dejala hčeram, pritrdil pa ji je tudi ginekolog dr. Huang, češ da tega ne more več narediti.

Njena jajčeca morda niso več dobra, je pa z njeno maternico očitno še vse v redu. Vsaj če sodimo po tem, da se je začela poigravati z zamislijo, da bi bila morda nadomestna mati otroku svoje drugorojenke Kim. »Če bi dobila zagotovilo, da lahko donosim zdravega otroka, ne bi niti za sekundo pomišljala in bi ti donosila otroka. A mislim, da bi bilo to lahko precej nevarno,« je dejala hčerki. Ob tem pa se je oglasila njena prvorojenka Kourteney, češ da ni edina samaritanka v družini, saj naj bi se že sama ponudila za nadomestno mater sestrinemu otroku.