Izgnanci Survivorja Slovenija so se spopadli za obstanek. Postavili so jim stene, na njih pa manjše stopničke, na katerih so morali obstati. Vsaka nižja je bila ožja, zato je bilo manj opore. Prvi je odnehal Alen, sledila pa je težka bitka med Simono in Grego. Po nekaj več kot pol ure je Grega nakazal, da mu je slabo, čez nekaj sekund pa je predal igro in zmago prepustil Simoni. Ta je taktično iz igre izločila Grego. »Ker si 'najjači' od vseh nas,« je pokomentirala, čeprav je na izrazu bilo videti, da ji ni vseeno.

Priznal ji je premoč

Grega ji tega, vsaj tako je bilo videti, ni zameril in je kasneje pred kamero tudi priznal njeno premoč. Predvideva, da gre za žensko trmo, ki jim pomaga doseči take cilje, in v smehu dodal, da ima eno tako doma. »Simoni pa danes kapo dol,« je bil jasen Grega. Prepričan je, da je z udeležbo v Survivorju postal boljši človek, boljša oseba: »Stremel bom k cilju in ga tudi dosegel. Vse to mi je dal šov Survivor.«