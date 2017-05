Za dobrodelno Ano Lukner usoden četrtkov koncert

Dejan in Ana. Foto: vir: facebook

Ana Lukner, podjetnica, inspiracijska predavateljica in pobudnica organizacije Anina zvezdica, in njen srčni izbranec Dejan Roljič, podjetnik in ustanovitelj podjetniškega pospeševalnika ABC Accelerator, sta naredila korak naprej v svojem razmerju. Zaročila sta se namreč na ljubljanskem koncertu priljubljenega glasbenika Đorđa Balaševića.

Na facebooku je Dejan zapisal, da bo ona večni 'ringelšpil' v njegovi glavi in da jo je zasnubil po koncu koncerta.

Paru želimo vse najlepše!