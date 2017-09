»Za dobro rit in noge moram tudi jaz garati«

Nataša Gorenc z otroki – Domnom (17 let), Jakobom (12 let) in Tjašo (15 let). Foto: osebni arhiv

Energična kodrolaska zavidljive postave slovi kot zahtevna trenerka, ki prisega na zdravo življenje. S športom je povezana od malega, za svojo postavo trdo in dosledno gara, obenem pa je predana, raznežena mamica trem najstnikom. Pod njeno taktirko bodo pot in najbrž tudi solze prelivali tudi tekmovalci šova The Biggest Loser, ki ga bomo kmalu spremljali na Planet TV.

Težav s prekomerno telesno težo ni imela nikoli – zrasla je v športni družini v Kamniku, oče je bil smučarski učitelj, mama, po rodu iz Vojvodine, tudi odlična kuharica, je trenirala atletiko. »Otroci, dva brata in sestra, smo bili nenehno zunaj in v gibanju. S puberteto pa sem morala paziti, koliko in kaj pojem,« prizna. »Imam takšno postavo, da hitro dobim nabito rit in noge, zato res redno vadim in pazim, da se zdravo prehranjujem,« je iskrena. Na vadbo ni pozabila niti po treh porodih, ko so bili otroci še majhni. Družino si je ustvarila s košarkarjem Borisom Gorencem, s katerim sta se pred nekaj leti razšla. »V Moskvi smo živeli v sedmem nadstropju in po večerji, ko so otroci zaspali, sem svoje treninge velikokrat oddelala tako, da sem kakšno uro tekala po stopnicah gor in dol,« se spominja z nasmeškom. »Nič mi ni podarjeno, za takšno postavo, dobro rit in noge, moram biti pridna in disciplinirana,« ne ovinkari.

