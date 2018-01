Za 50 let povabil smetano slovenske estrade

Po izpovedih povabljencev je Jože Potrebuješ pred nekaj dnevi za svoj okrogli osebni jubilej pripravil zabavo, kakršne slovenska estrada skoraj ne pomni. Skoraj petsto jih je prišlo iz vse Slovenije voščit vse najboljše in še veliko uspešnih, ustvarjalnih in zdravih let. Prelomnico je svežepečeni abrahamovec praznoval tako, kot se spodobi, čeprav ga je bilo do konca strah, da se utegne zgoditi, da bo dvorana premajhna.

Objela sta se Kuljajeva in Romih

Najbolj so verjetno padli v oči prav Čuki, saj so bili na kupu vsi nekdanji in sedanji člani sploh prvič doslej in so tudi zapeli. Zdajšnji, Miha, Jernej in Matjaž, so noč prej slavljencu po stari slovenski navadi na domačem vrtu postavili mlaj.

Prišle so tudi ekipe oddaj Na zdravje, Ribič Pepe in Raketa pod kozolcem. Ob tej priliki sta se prvič po petih letih objela Jasna Kuljaj in Boštjan Romih. V Dobrovo, kjer stanuje slavljenec z družino in kjer je bilo tudi praznovanje, je prišla še vrsta znanih slovenskih estradnih imen. Jan Plestenjak, Fantje s Praprotna, Andrej Šifrer, Alfi Nipič, Dejan Vunjak, Franc Mihelič, Ivan Hudnik, Aleš Klinar, Anja Rupel, Aleš iz Mambo Kings, Manca Špik, Vili Resnik, Rok’n Band, Natalija Verboten, Alya, Poskočni muzikanti, Janez Per iz Alpskega kvinteta, Tone Rus, Jani Pavec iz Atomik Harmonik, Tanja Ribič in Đuro, Sašo Đukič, Boris Kopitar, Mina Pal, Strašna Jožeta, Majči, Prekmurec Geza, Slavko Podboj, Tone Košmrl, Vojko Sfiligoj in drugi.

Človek je tak, v kakršnem okolju živi in s kakršnimi ljudmi se druži. Zdaj me pa prenašajte, kakršnega ste me zašuštrali!



Gostje so abrahamovcu poleg daril postavili tudi velik plakat.

Đuro že okreval

Posebno glasbeno presenečenje so pripravili Prifarski muzikanti in Jožetova dobra prijateljica Rosvita Pesek, ki so Jožetu posneli filmček, v katerem nastopata tudi Mario Galunič in Bernarda Žarn. Pred razrezom torte se je vsa dvorana nasmejala ob simpatičnem filmčku, ki sta ga posneli njegovi hčerki Eva in Petra in je na hitro opisal tako Jožetove uspešne projekte kot utrip njihovega družinskega življenja. Z Jožetom je zapel tudi prejšnji, dolgoletni pevec Čukov Marko Vozelj, zaplesali pa so tudi prijatelji iz folklorne skupine Iskra Emeci in Plesnega mesta. Zabavne volje in nasmejan je bil tudi Đuro, čeprav je bil le štiri dni prej operiran na kili. Slavljenec je misli strnil v kratkem šaljivem stavku: »Človek je tak, v kakršnem okolju živi in s kakršnimi ljudmi se druži. Zdaj me pa prenašajte, kakršnega ste me zašuštrali!«