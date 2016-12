Z odra talentov naravnost med zvezde?

Kako se lahko življenje v trenutku spremeni gotovo ve udeleženec oddaje Slovenija ima talent Matej Prikeržnik, seksi Korošec, na katerem so si mnoge spočile oko. Navdušeni nad njegovim videzom sta bili tudi žirantki Ana in Marjetka. Matjaž žal ni prišel v polfinale, a nič zato, saj mu je glasbeni preboj očitno uspel.

Kot smo opazili na spletnih omrežjih, je Matej, ki si je nadel umetniško ime Luka Basi, začel sodelovati s priznano agencijo Eventera, ki v Sloveniji skrbi za velika imena v svetu balkanske glasbe. Med njimi so Jole, Jelena Rozga, Učiteljice, Ines Erbus, Neda Ukraden itd.

»Vse v življenju je lahko, če imaš ob sebi dobro ekipo. Prihodnji teden vam pokažemo, kaj smo pripravili. Obljubljamo, da boste navdušeni,« je zapisal Luka pod fotografijo, na kateri pozira z Raayem in Joletom. Kasneje je objavil še fotografijo, očitno s snemanja videospota, saj je ob njej zapisal: »Ko stojiš in snemaš s tako neverjetnim glasbenikom in osebo, glasba postane še veliko boljša. Komaj čakam na končni rezultat.«

Matej je sicer študent na fakulteti za šport, letos pa ni prvič nastopil v šovu Slovenija ima talent. Prvič se je na ta oder povzpel v duetu z Rokom Piletičem. Ta zdaj z bratom Anejem v duetu BQL že osvaja radijske postaje in srca slovenskih deklet.