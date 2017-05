Z očetom Fredijem sta si podobna kot jajce jajcu

OČE IN SIN

Marsikateri pogled se je prejšnji konec tedna na odprtju diskoteke v Šentilju ustavil na mladem didžeju Artesu, ki sliši na ime Sandi Miler, večina pa ga pozna tudi kot sina koroškega glasbenika Fredyja Milerja, ki je zaslovel z uspešnico Vedno si sanjala njega. Sandi je sicer šel po očetovih stopinjah, a je zaplaval v povsem druge glasbene vode kot njegov oče. Če nič drugega, sta si Sandi in njegov oče, vsaj po našem mnenju, podobna kot jajce jajcu. Sandi, ki se z glasbo ukvarja slabo desetletje, pravi, da mu oče pri nastajanju pesmi zelo pomaga, prav tako ga je naučil veliko stvari, ki mu bodo v življenju zagotovo prišle prav. »Oče me podpira in mi želi veliko sreče pri mojem delu,« pravi mladi didžej, ki si srčno želi, da bi se njegova pot nadaljevala tudi v tujini.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«