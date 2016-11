Z Mačkurssonom po otoku ledu in ognja

Voda, gejzirji, meglice, para, sneg in vulkani, to je Islandija. Foto Osebni arhiv

Urška na Sanjaču, ki je poosebljena Islandija, miren in samosvoj. Foto Osebni arhiv

Igralci LGL so Islandijo prepotovali po zaslugi Mačka Mačkurssona. Foto Osebni arhiv

Presunila jo je divja narava otoka ledu in ognja. Foto Osebni arhiv

Igralka Lutkovnega gledališča Ljubljana Urška Hlebec je službeno prepotovala veliko sveta, zasebno pa prisega bolj na domače kraje. Jeseničanka po rodu, ki smo jo videli tudi v veliko filmih in nadaljevankah, že od rane mladosti rada hodi v hribe. Večkrat sliši, kako njeni prijatelji navdušeno pripovedujejo o legendarnem romanju po Caminu oziroma po Jakobovi poti, a njen mnogo ljubši kamino bi bila zagotovo pot iz Ljubljane na Triglav. »Sploh najboljše potovanje pa je v svet mame, to je potovanje, ki se ne neha, dokler si živ, in je najpomembnejša pot, kar sem jih naredila v življenju,« nasmejana pripoveduje.

