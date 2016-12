Z gasilstvom živi že od mladih nog

Bil bi pravi čudež, če se član narodno-zabavnega ansambla Pika.si Denis Herman ne bi podal med gasilce. Gasilstvo ga je namreč spremljalo že od mladih nog, najprej skozi okno domače hiše. »Doma sem nasproti gasilskega društva, tako da sem imel gasilce ves čas pred očmi. Ko sem bil malce starejši, sem se pridružil PGD Prebold - Dolenja vas - Marija Reka, katerega član sem še danes,« pojasni.



Kot otroka so ga h gasilcem vlekli predvsem druženje, uniforma in utripajoče luči – vse to, kar zanima otroke. Pozneje je užival v izzivih, ki so jih ponujala gasilska tekmovanja. »Bili smo zelo uspešna deseterica. Povabili so nas celo v Avstrijo na tekmovanje, ki je bilo zanimivo tudi zato, ker nisi opravljal svoje običajne funkcije, ampak si si jo izžrebal. Odrezali smo se zelo dobro – mislim, da smo bili četrti,« se spominja.



Od tekmovanj, na katerih je izbrusil spretnosti, kot je razvijanje cevovoda in priprava za gašenje, je pozneje prešel v resnično življenje. Opravljen ima izpit za dihalne aparate, pa tudi za tehnično reševanje, torej za prometne nesreče in naravne katastrofe, v kratkem pa namerava še na izobraževanje za portalnega gasilca – gre za novost, pomoč v predorih, ki jo bodo po novem opravljali gasilci. Na terenu je videl že marsikaj, marsikdaj ga je dogajanje pretreslo.



»Na srečo še nikoli nisem bil na intervencijah, ki bi terjale kako smrtno žrtev. Je pa pretresljivo videti ljudi, ki jim pred očmi zgori vse, kar imajo. Takšne reči je težko gledati,« priznava. Sodeloval je tudi v veliki gasilski akciji pred leti, ko je zagorelo v zapuščenih prostorih nekdanje tekstilne tovarne Prebold. »Gorelo je dva dneva, stavba je dobesedno pogorela do tal. Mislim, da sem bil takrat dvanajst ur v kosu na intervenciji, potem smo naredili zamenjavo. In znova naslednji dan,« pravi.



Čeprav ob delu in glasbeni karieri najbrž ni lahko sodelovati še v prostovoljnih gasilskih dejavnostih, se vedno brez pomisleka odzove klicu dolžnosti. »Ko ti zazvoni pozivnik oziroma telefon, niti pomisliš ne na to, ali imaš čas ali ne. Takrat veš samo to, da je nekdo v stiski, in greš,« pove, zakaj se vedno znova požene v okoliščine, ki so pogosto celo smrtno nevarne. »Vsak gasilec, ko gre v gorečo hišo, da bi nekaj rešil ali preprečil nadaljnji razvoj požara, je ogrožen. Nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi v tistem trenutku. Je pa res sreča, da smo dovolj usposobljeni, pa tudi toliko treningov in vaj imamo za sabo, da pravočasno prepoznamo nevarnost in se znamo tudi dobro zavarovati,« pravi Denis, ki ljubezen do gasilstva že širi na prihodnje rodove. »Manca je še premajhna, da bi se zanimala za gasilstvo, je pa že bila z menoj na vaji,« z nasmehom pohvali svojo petnajstmesečno prvorojenko.

