Z bivšim, ki jo je pretepal, trpela tri leta, zdaj pa šok

Anna in Rada sta se odpravila do Perkmandeljca, da bi ga prosili za pomoč. Tam pa ju je že čakalo pismo, namenjeno Anni. Ko je ta dojela, da ji je pismo poslal bivši partner, opravičujoč se ji za vse gorje , ki ji ga je povzročil, se je zlomila in povedala, da je bil do nje večkrat nasilen, predvsem zato, ker je bil bolestno ljubosumen. Celo policija je morala nekajkrat posredovati.

Anna ga je imela kljub vsemu rada in je ob njem vztrajala kar tri leta, dokler ni spoznala, da tako ne gre več naprej. Rada sicer ni mogla razumeti, kako je Anna sploh lahko živela s takim človekom, in ji je svetovala, naj ga čim prej pozabi.