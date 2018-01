Z babico gledal pornič

Tim Kores - Kori spada med tiste ljudi, ki znajo šalo sprejeti tudi na svoj račun. To dokazuje tako rekoč skorajda vsak dan, saj si s sovoditeljico Tanjo Kocman v jutranjem programu Hitradia Center rada privoščita in na piko vzameta drug drugega. Šale pogosto padajo kot po tekočem traku. Nekaj povsem drugega pa so izzivi, čeprav se jih Kori prav tako ne boji. A še posebno zahtevno je izbirati izziv za drugega. Eden je doletel Korija te dni.

Babičine kašnate klobase, ki sem jih imel rad, nikoli več ne bodo iste.

Na radiu imajo po novem rubriko, imenovano Tanja in Kori 500 € Challenge. Kandidati morajo vsak ponedeljek sprejeti krut izziv, za nagrado pa prejmejo 500 evrov. Prvi je bil Kori. Radijski sodelavci so mu čast, da je prvi, temeljito otežili, za osvojitev nagrade je moral uspešno opraviti nalogo, pri kateri so se vsi smejali na vsa usta, njemu pa ni bilo ravno prijetno. Ogledati si je moral pornografski film, kar zanj sicer ni bila prepreka, saj si ga ni prvič, težava pa je bila, da si ga je moral ogledati skupaj s svojo babico!

»Imam veliko srečo, da sta obe moji babici po srcu mladi in takšni, da sta vedno za šalo ali potegavščino. In navajeni sta tudi, da ju včasih pokličem za kakšno radijsko potegavščino. Pri tem izzivu pa mi nikakor ni bilo lahko. Saj komu pa bi bilo? Ko sem videl, da se izzivu ne morem izmakniti, sem poklical babico Ano. Takoj je privolila, da si z menoj ogleda pornič, česar sicer nisem pričakoval.« Tako sta si skupaj ogledala film za odrasle, vse je spremljala tudi kamera in posnetek je na profilu Tanja in Kori na facebooku. In kako je bilo? »Meni je bilo nedvomno veliko bolj nerodno kot babici. Ona se je ne le odlično znašla, ampak se tudi nadvse zabavala, kar bi zase težko rekel. Sploh nisem mogel verjeti, kako sproščena je bila. In njeni komentarji! Kar nekaj je bilo sočnih, najbolj direkten se mi je zdel tisti, da oni nikoli niso gledali teh stvari, ampak so jih počeli! In kdo neki da danes še gleda take stvari razen naju. Takšnih komentarjev zagotovo nisem pričakoval,« pravi in se smeji, čeprav mu je bilo med gledanjem neprijetno. »Najbrž vsakdo pozna občutek, ko je kot otrok kdaj gledal s starši film in je bila kakšna romantična ali celo erotična scena. No, tokrat je bilo vsaj stopetdesetkrat huje!« doda.

More pa očitno še ni konec. »Babičine kašnate klobase, ki sem jih imel rad, nikoli več ne bodo iste, glede na to, da je v filmu nastopal zelo obdarjen temnopolti igralec. Z veseljem pa grem k njej še na pečenega piščanca in jabolčni zavitek,« pravi. Kaj pa ponovitev akcije s porničem? »Nikoli več česa takega niti podobnega, že enkrat je bilo preveč!« je odločen. S trudom prisluženo nagrado za izziv je nato namenil v dobrodelne namene.