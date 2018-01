Werner: To je to! Končno sem dočakal tisto, o čemer sem tako dolgo sanjal

Pevec ljudskih src Werner je povedal, da se mu je s povabilom v »največji šov v Sloveniji« uresničila velika želja iz otroštva. Že nekaj časa je znano, da se spomladi na Pop TV vrača plesni spektakel Zvezde plešejo. Razkrili so, kdo so profesionalni plesalci, ki se bodo to sezono vrteli na odru oddaje, in prvega med slovenskimi estradniki – energičnega Dejana Krajnca. Zdaj pa je znano tudi drugo ime, in sicer Werner.

Zanj je to velik izziv, sam pa novo izkušnjo opisuje takole: »Zelo rad plešem, žal pa nimam niti ene ure v plesni šoli za seboj. Pri glasbi je po navadi tako, da tisti, ki najglasneje pojejo, običajno nimajo posluha, imajo pa veliko srce in to se skozi petje občuti. Zdi se mi, da je v tem trenutku tako tudi pri mojem plesanju.«

Werner je s 198 centimetri najvišji plesalec te sezone.

Česa ga je strah

Wernerja že lahko razglasimo za najvišjega plesalca te sezone, saj v višino meri kar 198 centimetrov, zato ga je malce strah: »Najbolj se bojim, da se bom zdel lesen, a po videnem v prvi sezoni, kako so profesionalne plesalke odlično opravile mentorsko delo, sem prepričan, da bo moja soplesalka tudi mene naučila pravih gibov.«

Pevec je še zaupal, da se je v mladosti najraje vrtel na Lambado. Temperamentne ritme ima očitno v krvi, če sodimo po pesmi, na katero si želi plesati v oddaji: »Rad bi zaplesal na pesem Despacito, ker je nabita z erotiko.«