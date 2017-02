Vsi Roševi so uspešni

Na nedavni prireditvi v čast Delovi osebnosti leta 2016 je kuharsko virtuozinjo iz tolminske Hiše Franko Ano Roš, eno od desetih nominirancev, spremljala vsa njena zanimiva družina. Sestra Maja Roš, poročena Kanellopulos, je novinarka na Pop TV in edina živi v Ljubljani, mama Katja pa je upokojena novinarka, ki je delala kot dopisnica časnika Delo za Primorsko. Oče Bojan je zdravnik, specialist internist, ki kljub upokojitvi še kdaj nadomešča kardiologa v Tolminu, skupaj z ženo pa sta tudi lastnika in upravljavca čudovitih turističnih hišic v Nebesih nad Tolminom. Ponosna na mamo sta bila tudi Anina otroka, Svit in Eva Klara Kramar Roš, doma je ostal edino mož Valter Kramar, saj so v Hiši Franko še imeli goste. Zdaj bodo imeli, kot že nekaj zadnjih let, do konca marca zaprto, v tem času pa si nabirajo moči in novega znanja za prihajajočo sezono.

