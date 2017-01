Vsestranski Ranko Babič po novem tudi frizer

Igralec Ranko Babić nenehno preseneča s svojimi podvigi. Navdušuje v komični seriji Ena žlahtna štorija, polni dvorane z avtorsko predstavo Moška copata, po novem pa briljira tudi kot frizer. V tej vlogi se je preizkusil v zabavni oddaji Superstylish, ki jo boste lahko v kratkem spremljali na TV3, v njej pa je Ranko dokazal, da ni spreten le z jezikom, ampak tudi s prsti. To je opazil strokovnjak Gašper Sedminek, saj je Babića zelo pohvalil za njegov smisel in talent ter mu celo predlagal, da bi se lahko po koncu igralske kariere brez težav posvetil oblikovanju las. Komedijantu je bila izkušnja nadvse zabavna, vendar o menjavi poklica ne razmišlja in bo še naprej ostal zvest odrskim deskam in kameri.

