Vsestranska Eva Beus: pevka, violinistka, oblikovalka

Tako kot vse Tabujeve pevke je tudi Eva Beus nekaj posebnega. Nadarjena glasbenica in umetnica že od petega leta pleše balet, osem let pa je tudi igrala violino v elitnem godalnem orkestru ljubljanskega konservatorija. Prvo skupino je imela, ko je bila stara komaj 15 let. Po mami je podedovala glasbeno nadarjenost, po očetu slikarju pa čut za oblikovanje. Tako je večini skupin, s katerimi je prepevala zadnja leta, ustvarila logotipe in zunanjo podobo. »Moje življenje bi lahko razdelili na dve polovici, ena polovica je glasba, druga polovica upodabljajoča umetnost,« pravi. Ponudba Tabujev, da bi nastopala z njimi, je sprva v njej vzbudila mešane občutke. »Odraščala sem v umetniški družini, kjer se komercialne glasbe ni poslušalo. Vedela sem, kdo so Tabuji, nisem pa znala zapeti nobenega komada,« se spominja Eva, ki danes meni, da je izkušnja petja s priljubljeno skupino neprecenljiva. Sodelovanje s Tabuji je njeno življenje obrnilo na glavo, saj ji vaje, snemanja in nastopi vzamejo veliko časa, a je zadovoljna. Trenutno se skupaj z drugimi člani s polno paro pripravlja na koncert v ljubljanski Cvetličarni, kjer bodo 15. decembra prvič v celoti zaigrali svoj novi album Nabiralka zvezd. »Križ je, če je služba hkrati tvoj prosti čas. Umetnost in glasba se pri meni vedno izmenjujeta. Zdaj ko se bolj posvečam glasbi, je moj prosti čas oblikovanje, prej pa je bilo obratno,« pravi Eva, ki je med drugim oblikovala podobo občine Slovenske Konjice. In kakšno željo ima za decembrske dobre može? »Rada bi bila malo doma,« v smehu prizna Eva.

