Vse oči so bile uprte v Tanjin trebušček

V Cankarjevem domu so že enajstič podelili nagrade trusted brand – akcijo organizira revija Reader's Digest Slovenija v strokovni izvedbi Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana. Slednji razišče, katere so najbolj zaupanja vredne domače in tuje blagovne znamke ter kdo so najbolj zaupanja vredne osebnosti v Sloveniji na področju podjetništva, športa, glasbe in medijev. Že osmo leto zapovrstjo smo se priznanja razveselili tudi na Slovenskih novicah, ki še naprej ostajajo časopis, ki mu Slovenke in Slovenci najbolj zaupajo.



Kipci za najbolj zaupanja vredne blagovne znamke so bili podeljeni v 35 kategorijah, že peto leto pa so bila priznanja podeljena tudi najbolj zaupanja vrednim osebnostim v Sloveniji. Ta so dobili Ivo Boscarol v kategoriji za najbolj zaupanja vrednega poslovneža, Slavko Bobovnik kot najbolj zaupanja vreden TV-voditelj, Denis Avdić kot najzanesljivejši radijski voditelj ter Peter Prevc kot športnik. Najbolj pa je razburkala duhove nagrada za zaupanja vredno glasbenico, ki jo je letos prejela Tanja Žagar. Med podelitvijo so bile vse oči uprte v pevkin trebušček, ki je bil kljub spretno krojeni črni obleki videti znatno večji kot običajno. Od nekdaj vitka rdečelaska je že pridobila nekaj oblin, ki namigujejo na to, da govorice o njeni nosečnosti – če so naši izračuni pravilni, bi morala biti v četrtem mesecu – niso iz trte izvite.



Naj spomnimo. Aprila letos je prah dvignilo razkritje revije Suzy, da je Tanja Žagar v srečnem pričakovanju. Novica je bila razburljiva predvsem, ker je bila pevka v preteklosti vselej zelo skrivnostna glede svojega ljubezenskega življenja. V intervjujih je zadnje čase nekajkrat omenila, da je v ljubezni zadovoljna, nikoli pa ni razkrila, kdo je skrivnostni partner, ki jo osrečuje. Po novici o nosečnosti so se razvnele govorice, da je očka otročička, ki ga nosi pod srcem, njen menedžer Miki Šarac. Mediji so zadnje mesece domnevni par bombardirali z vprašanji, a se nista odzvala. Zvezdnica je na vprašanja, ali je res noseča in kakšno je njeno ljubezensko življenje, odgovorila kar na družabnem omrežju: »Moja ljubezen je odlično, hvala!« Zgodba o domnevni ljubezni med pevko in menedžerjem je rahlo pikantna predvsem zato, ker ima on družino. Z ženo Leno imata dve hčerki in sina. Kljub temu se mnogim zdi romantična, še posebno ker se zdi, da v vlogi menedžerja in njegove muze spominjata na zgodbo Mikijevega brata Gorana Šarca in njegove ljubljene, žal že pokojne žene Simone Weiss. Tanja je pred kratkim predstavila novo pesem Nina nana, ki govori o strastni ljubezni.



Kar koli se že dogaja med znanima obrazoma, jima vse mogoče medijsko ugibanje, kot kaže, ni prišlo do živega. Če sta se tik po izbruhu govoric nekaj časa še skrivala pred javnostjo in hodila naokrog vsak posebej, sta se tokrat pogumno pojavila na dogodku oba, a je najprej prišla ona, nato še on. Miki se je ves čas spretno izogibal fotoaparatom, je pa varovanki, ki mu je nemara še nekaj več, vseskozi stal ob strani.

