Vse najboljše si je zaželel s skladbo

Deček miru za papeža Slovenski glasbenik in ustanovitelj Mednarodne mirovniške fundacije Beli golob Gianni Rijavec se je pred časom srečal s papežem Frančiškom v Vatikanu. Izročil mu je laternico iz porcelana z Ognjem miru in ljubezni, ki sicer gori na Trnovem pri Gorici, in nedavno javnosti predstavljenega Dečka miru, Peace boy, slovenskega prinašalca miru.