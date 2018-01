Vsako leto kup lažnih zaobljub

Ob vstopu v leto 2018 glasbenik pravi, da ima rad takšne prelomnice. »Po navadi naredim pregled preteklega leta in si navržem cel kup 'lažnih' zaobljub, kako se bom v prihodnjem letu posodobil. Tam do 3. januarja se zanosno posodabljam, potem pa po starem naprej. Pravim si, da ne bom več pil, kadil in preklinjal, čez nekaj trenutkov pa zavpije: Je*em ti, spet mi je čik v pir padel!« pove Hamo v smehu. Zanj je bil vsak konec tedna v letu 2017 najdaljša noč v letu. »Preigrali smo okrog 60 koncertov, silvestrovo pa je tokrat prosto. Načrtov nimam, vem pa, da bo bistveno bolj mirno in dolgočasno kot druge noči. Petardiranje in ognjemeti mi gredo na živce, po kuhančku imam prehudega mačka. Najverjetneje bom po sistemu izločanja pristal kje, kjer je mirno in kvalitetno, in se veselil novega leta v upanju, da bo še boljše kot minulo. Priznam, dolgočasen sem. Ne maram zapovedanih žurov, najraje imam tistega, ki se spontano zgodi 2. januarja.«

