Vroča kri: po prepiru je kmetica zapustila posestvo

To ni bil njen prvi izpad, so povedali sotekmovalci. Foto: Planet.si printscreen

Prepir med kmeticama Adriano in Sanjo je bil tako silovit, da je skoraj prišlo do fizičnega obračuna.

»Imaš tiča ali luliko?!« je Sanja napadla Adriano, nato pa povedala, da bi, če bi še naprej vztrajala v istem prostoru z Adriano, z njo skoraj gotovo obračunala s pestmi. Raje se je zato umaknila in odkorakala s posestva.

Ostali tekmovalci pravijo, da to ni bil Sanjin prvi izpad. Prepričani so, da njeno vedenje ni primerno in da do takih groženj med sotekmovalci ne sme prihajati. »Tokrat je res prestopila meje,« se strinjajo. Njeno vedenje ni ostalo nekaznovano. »Prosim, da nemudoma zapustiš posestvo,« ji je velela Jasna. Njenega boja za glavno nagrado je tako konec.