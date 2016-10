Vrag je odnesel šalo: Fakiju bodo sodili po kazenskem zakoniku

Veliki zmagovalec prejšnje sezone šova Kmetija: Nov začetek Faki Čaušević bo moral ta petek pred sodnika. Povedati mu bo moral, ali je pred dobrima dvema letoma ropal ali ne. Na vprašanje, ali bo na sodišče prišel, nam je odgovoril zgolj takole: »Mislim, da bom prišel, zakaj pa ne?« To pa je bilo tudi ve, kar smo od njega izvedeli, saj izjav ne daje.

Ob ropu še velika tatvina

Kaznivo dejanje naj bi bil zagrešil skupaj s svojim bratom Mirsadom, za ta petek pa je razpisan predobravnavni narok. Očitajo jima torej kaznivo dejanje ropa, za kar kazenski zakonik predvideva do 10 let zaporne kazni, dejanje pa opisuje takole: »Kdor vzame tujo premično stvar, da bi si jo protipravno prilastil, tako da uporabi silo zoper kakšno osebo ali ji zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.« Faki se bo moral medtem zagovarjati tudi zaradi velike tatvine, saj naj bi bil istega leta vlomil še v eno stanovanje in si nabral za 15.000 evrov dragocenosti. Za to dejanje mu grozi do pet let zapora.

Rekla sta, da je babi

Poročali smo sicer že, da naj bi bil Faki skupaj z bratom oropal ljubljansko družino Belovič. Mlajšemu stanovalcu, ki je zaslišal ropot, sta menda rekla, da je prišla babi. Eden od zamaskiranih naj bi ga bil boksnil v obraz in ga trdno prijel, drugi pa razmetaval po hiši. Baje sta mu grozila, da mu bosta odrezala prst, če ne pove, kje imajo sef in druge dragocenosti. S seboj naj bi bila odnesla pravo bogastvo, tudi naložbene zlatnike in zlate palice, baje vredne kar 67.000 evrov. Vse skupaj naj bi bilo vredno okoli 85.000 evrov. Kakor koli že, policiji ju je zatožila Mirsadova bivša partnerica, nadaljevanje zgodbe pa sledi na ljubljanskem okrožnem sodišču ...