Voščene lutke pretopil v gostilno

Velikih besed in napovedi takrat, pred devetimi leti, ni manjkalo. Napovedovalo se je celo, da naj bi že marca 2009 v Ljubljani odprli muzej voščenih lutk Madame Tussauds – najprej naj bi jih predstavili deset, nato bi se zbirka povečala na 25. Poudarek bi bil, je napovedoval Marjan Platovšek, slikar in upokojen grafični oblikovalec, predvsem na osebnostih, ki so oblikovale slovensko zgodovino in ki soustvarjajo našo sedanjost. Seveda naj bi lutke izdelovali v ateljejih, kjer ustvarjajo za slovito Madame Tussauds. »Raje jih bomo imeli manj, a te kakovostne,« je pojasnjeval oče ideje.



Zamisel, da bi muzej stal na Ljubljanskem gradu, je padla v vodo, prav tako pogajanja s polhograjsko občino in na koncu – vse skupaj. In tako sta Ljubljana in navsezadnje Slovenija ostali brez voščenih lutk, Platovšek se je malce skril v ilegalo, nedavno pa je spet stopil na družabni parket slovenskega glavnega mesta.



Po odhodu v pokoj pred dvema letoma se je začel ljubiteljsko ukvarjati s slikanjem. Specializiral se je za portrete v tehniki poparta. Doslej jih je ustvaril približno sto, predvsem medijsko prepoznavnih posameznikov, in jih predstavil na petih razstavah.



Prejel je, pravi, številne dobre odzive, tudi od čislanih slikarjev, ki so mu priznali, da njegovo delo ni ljubiteljsko, temveč gre za pravo slikarstvo. Težava pa je, da ljubiteljski slikar, ki nima naziva akademski, ne glede na kakovost svojega dela, v prestolnici težko razstavlja v uveljavljenih razstaviščih ali galerijah.



Ob tem se mu je porodila ideja, da bi lahko tudi neakademski slikarji, člani različnih ljubiteljskih društev, ki jih je po Sloveniji okoli 7000, dobili v Ljubljani prostor, v katerem bi širši javnosti predstavili svoja dela. Moči je združil s prijatelji, s katerimi so verjeli v skupno idejo, na noge so postavili svoje podjetje in odprli Galerijo Popart Cafe. Voščenih lutk iz muzeja Madame Tussauds v Kersnikovi ulici ni!