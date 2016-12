Le malo je tistih, ki še niso slišali za Vojno zvezd, kultno vesoljsko pustolovščino, postavljeno v daljno galaksijo ogromno let nazaj. Iz istoimenske serije je Vojna zvezd skozi leta prerasla v pravo komercialno znamko, ki obsega tudi knjige, igrače in podobno. Avtor zgodbe je ameriški filmski režiser in producent George Lucas. Prvo trilogijo so posneli že leta 1977, snemali pa vse do leta 2015, ko je izšel zadnji del.



Prav te zadnje dni iztekajočega se leta 2016 pa so filmski ustvarjalci za vse ljubitelje znanstvene fantastike pripravili veliko premiero prvega filma serije Vojna zvezd s samostojno zgodbo Rogue One: Zgodba Vojne zvezd, popolnoma nova epska pustolovščina.



Ekskluzivno premiero so pripravili v Cineplexxovem kinematografu v Kranju. Premiera je potrdila vsa pričakovanja in v dvorane privabila množico. Da ima tovrstni filmski žanr še vedno veliko oboževalcev, je torej potrjeno. Na zaprti projekciji za povabljene goste, ki so si film ogledali prvi v Sloveniji, je bilo tudi nekaj znanih Slovencev. Srečali smo Petra Polesa z njegovo dolgoletno partnerico Niko Veger, umetnico ličenja in modno poznavalko, ki je tudi na tem dogodku blestela z modnim izborom. Otrok na premiero nista pripeljala, privoščila sta si večer samo zase. Ravno nasprotno pa je skladatelj Rok Golob pustil doma svojo Katarino Habe in si film ogledal v družbi sina. Na dogodku smo srečali še stand up komika Mikija Bubulja, Iryno Osypenko Nemec s prijateljico, Filipa Kržišnika in Blaža Slaniča, ki sta s svojimi akrobacijami naredila velik vtis na Azro Selimanovič, ter župana Mestne občine Kranj Boštjana Trilarja. Povabljene goste sta po rdeči preprogi pospremila slavna lika iz Vojne zvezd Darth Vader in Stormtrooper, družbo sta jima delala dva prestižna, luksuzna avtomobila lexus RX450 ter GS. Profesionalni vizažistki sta poskrbeli za štiri srečne izbranke, ki so poleg predpremiernega ogleda filma Rogue One prejele ekstravagantno Star Wars ličenje.



Pred začetkom filma je moderator Uroš Bitenc razveselil štiri srečne izbrance v dvorani. Poleg glavne nagrade, vikenda z avtomobilom lexus, so se pravi oboževalci razveselil tudi Star Wars igralnih setov podjetja Hasbro. Povabljeni gostje so vtise o novi epski pustolovščini Rogue One delili na zabavi, se fotografirali v družbi Darth Vaderja in Stormtrooperja ter natisnili fotografijo za spomin.