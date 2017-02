Vojna in mir naredila mir v hiši

Roman Vojna in mir je prebral po delih. »Zelo sem se trudil, skakal in bral. Ampak da bi ga od začetka do konca prebral … nisem!« Foto: Igor Modic

V lokalu, kjer se dobiva, naju obdaja veliko knjig, in ko brskava med njimi, povprašam, kako je pri njem z branjem. »Prav to sem se pogovarjal s svojim prijateljem Jernejem Šugmanom. Pravzaprav mi je v zadnjih letih branje nekako ušlo, ker preveč delam. Branje je treba gojiti, imeti moraš prazno glavo zaradi zgodbe, ki jo bereš, branju se je treba posvetiti. Jaz ne morem brati samo zato, da berem. Velikokrat začnem, ker me kakšna knjiga zamika, ampak to traja dan ali dva, potem me spet potegne delo in pozabim. Največ berem poleti, ker se glava malo izprazni.« Predvidevam, da je prebral roman Vojna in mir, že zavoljo predstave. »Veš, da sem se zelo trudil, sem skakal in bral. Ampak da bi ga od začetka do konca prebral … Nisem!« Ko naročiva kavo, mi razloži, da ga je prebral po delih.

