Voditeljico zbil taksist

Radijska voditeljica Ivjana Banič, ki je trenutno na porodniškem dopustu, zadnje mesece bolj ali manj preživlja na Šrilanki, kjer ima njena družina vilo, ki jo oddaja turistom. Čeprav se veliko raje zadržuje ob morju in uživa v visokih temperaturah, se je pred kratkim odločila vrniti domov, a je bilo potovanje v Slovenijo vse prej kot prijetno.

»Najprej nam že na polovici potovanja izgubijo en del prtljage. Potem nam del preostalo prtljago (torbo za kajt in tudi kajt!) uničijo in poškodujejo. Potem ko bolj utrujeni kot politiki po dveh urah spanja na seji v državnem zboru uredimo birokracijo in vidimo, da očitno ne bo nič s povrnjenimi stroški v doglednem času, stopimo ven, pred stavbo na letališču, kjer čakamo, da nas poberejo. Vmes se taksist namesto mene odloči, da imam tega 'lajfa' dovolj, gre 'rikverc' in me zgazi. Ker tega ne opazi (ali pa), pohitim do njegovega okna, potrkam in mu povem, da me je povozil oziroma rahlo zbil, ampak da sem O. K., in da naj drugič malo bolj pazi. Frajer težke kategorije mi zabrusi: 'Kaj sploh delaš t'le, jebemti?!', zapre okno in odpelje. Nisem astrolog, ampak sem kljub temu takoj ugotovila, da mora bit možakar po horoskopu navadna rit. Epilog? Oslinila sem oba sredinca, ju zarila v ušesa in si na glas pela borbene pesmi. Ne boste mi pokvarili dneva,« je na svojem facebooku zapisala voditeljica.

Voditeljica sicer ni razkrila, na katerem letališču se je vse skupaj dogajalo, povedala je le, da je potovanje trajalo 23 ur, prijateljem pa sporočila, da jo bodo morali po prihodu domov peljati na pivo, da si bo pomirila živce. Upajmo, da bodo njeno izgubljeno prtljago našli.